استمرار العمل في مشروع الريتز – كارلتون

عمان-الغد- عقدت شركة الإقبال للتطوير العقاري مؤتمراً صحفياً أمس ، تطرقت خلاله إلى آخر المستجدات حول مشروع الريتز – كارلتون في عمّان، وذلك بحضور كلّ من رئيس مجلس إدارة الشركة توفيق فاخوري، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، والرئيس التنفيذي للشركة عماد الكيلاني.

وهدف المؤتمر الصحفي إلى تأكيد استمرارية أعمال البناء في مشروع الريتز – كارلتون في عمّان بعد الحصول على موافقة الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل إنجاح هذا الصرح الاستثماري الأردني وتذليل كافة المعيقات من أجل إكمال المشروع وخروجه إلى حيز الوجود.

وعلى هامش المؤتمر، علق توفيق فاخوري قائلاً: ” قررنا المضي قدماً في هذا الاستثمار المحلي بنسبة 100 % والبالغ قيمته 300 مليون دولار دعماً للاقتصاد الوطني. وقد تم صرف ما يقارب 140 مليون دولار حتى تاريخه، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال بناء وتشغيل المشروع بحلول نهاية الربع الأول من العام 2021″.

وأضاف :”إننا متفائلون بالمستقبل الزاهر لبلدنا في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، وسيكون مشروعنا معززاً لمكانة مملكتنا الحبيبة كوجهة سياحية عالمية وبيئة استثمارية جاذبة. وفقنا الله جميعاً حتى نحقق هدفنا ويبقى الأردن واحة أمن وأمان، وينافس الدول المتقدمة في الإنجازات”.

وأكد الوزني خلال المؤتمر الصحفي على الرؤى الملكية السامية التي تشدد دوماً على أهمية الاستثمار وتمكين المستثمر المحلي والخارجي وتقديم كافة التسهيلات والحوافز لتمكينه ودعم مشاريعه، وتشجيعه على استمراريتها وتوسعها الأمر الذي يبشر بمستقبل زاهر وبيئة استثمارية جاذبة.

كما بارك الوزني هذا الصرح الوطني الذي يضع المملكة على خريطة السياحة العالمية والذي سيساهم في دفع عجلة التنمية، من حيث توفير فرص العمل المختلفة ورفد خزينة الدولة الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال عماد الكيلاني: “تسير أعمال إنشاء فندق وريزيدنس الريتز – كارلتون في عمّان على قدم وساق، وسيساهم المشروع عند إكماله العام 2021 في تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية عالمية وبيئة استثمارية جاذبة من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، إذ حرصنا منذ إطلاقه على تخصيص الحصة الأكبر من الاتفاقيات لمقاولين محليين. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المشروع في استحداث مئات فرص العمل خلال فترة الإنشاءات، ومن المتوقع أن يوفر عند افتتاحه العديد من فرص العمل الثابتة في قطاع الضيافة، وسنحرص على أن تكون الغالبية العظمى منها للشابات والشباب الأردنيين”.