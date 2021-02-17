استمرار الكتلة الهوائية القطبية وأجواء شديدة البرودة

عمان – الغد – يستمر تأثر المملكة، اليوم، ببقايا الكتلة الهوائية القطبية، حيث تكون درجات الحرارة، نهارًا، أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية، حسب موقع طقس العرب.

وأفاد الموقع بأن الطقس يكون شديد البرودة وغائما مع هطول الأمطار على فترات في مناطق عّدة من المملكة، متوقعًا استمرار تساقط الثلوج في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر عن سطح البحر، وأحيانًا دون ذلك.

وأضاف “مع مرور ساعات النهار تتراجع فرص الثلوج وتقتصر على شكل زخات فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها على ألف متر عن سطح البحر.

وبينما تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا أثناء النهار، تخف سرعتها تدريجيا، تكون في خليج العقبة شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وليلًا، أوضح “طقس العرب” بأن المملكة تتأثر بتيارات هوائية غربية رطبة مندفعة خلف المنخفض الجوي، والكتلة الهوائية القطبية، بحيث يكون الطقس شديد البرودة في أغلب المناطق، وغالبا غائما مع هطول الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة والأجزاء الشمالية من المناطق الجنوبية.

وتكون هذه الأمطار مخلوطة بالثلوج أو على شكل زخات ثلجية أحيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها على ألف متر عن سطح البحر، فيما تعبر أحيانا سحب وغيوم منخفضة ملامسة لسطح الأرض، ما يؤدي إلى حدوث الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وحذر الموقع من مخاطر تراكم الثلوج، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات العاتية المُرافقة لها، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المُنخفضة، داعيًا السائقين إلى القيادة بحذر شديد، ومراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

أما يوم غد الجمعة، فأوضح “طقس العرب” أنه يزداد تأثر المملكة بالتيارات الغربية الرطبة المندفعة خلف المنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية، التي ستتحرك وتتموضع إلى الشمال الشرقي من المملكة.

وتبقى درجات الحرارة، نهارًا، أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ما بين 8 و10 درجات مئوية، في حين يستمر الطقس شديد البرودة وغالباً غائما مع هطول الأمطار على فترات في معظم مناطق المملكة.

وفي ساعات الصباح تكون هذه الأمطار مخلوطة بالثلوج أو على شكل زخات ثلجية أحياناً فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها على ألف متر عن سطح البحر. وتعبر أحياناً سحب وغيوم مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض، ما يؤدي إلى حدوث الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وليلاً، يكون الطقس شديد البرودة في أغلب المناطق وغالباً غائما مع هطول الأمطار على فترات في معظم مناطق المملكة. وتكون الهطولات على شكل زخات ثلجية في مرتفعات جنوب المملكة التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر.

مركبات تسير في أحد شوارع منطقة صويلح بعمان وسط هطل للأمطار والثلوج أمس – (تصوير: ساهر قدارة)

إحدى مناطق صويلح بعمان وقد غطتها الثلوج أمس – (تصوير: ساهر قدارة)