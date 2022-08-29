استمرار الموجة الحارة والجافة حتى الخميس

تبقى درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة بوجه عام، وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى المملكة حتى الخميس، تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 41 – 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 – 24، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 23، وفي مرتفعات الشراة 37 – 22، وفي مناطق البادية 43 – 24، وفي مناطق السهول 41 – 26، وفي الأغوار الشمالية 45 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 30، وفي البحر الميت 44 – 29، وفي خليج العقبة 45 – 30 درجة مئوية.

— (بترا)