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استمرار اندفاع الكتلة الهوائية الحارة نسبيا باتجاه المملكة

منذ ساعتين
فتى يضع رأسه في الماء بسبب الطقس الحار - (أرشيفية)

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عمان-الغد- يستمر اندفاع الكتلة الهوائية الحارة نسبيا باتجاه المملكة، حيث تهب رياح نشطة مُحملة بالغبار على المناطق الشرقية، فيما تكون درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات، حسب موقع طقس العرب.
ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب مناطق المملكة، وحارا بالاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية الشرقية، وتظهر كميّات من السحب المتوسطة والعالية أثناء النهار، ويُحتمل هُطول زخات محليّة من الأمطار بأجزاء محدودة من البادية الشرقية.
وتهب رياح شرقية نشطة السرعة تعمل على تشكل الموجات الغبارية في المناطق الشرقية ، ومع ساعات المساء الاولى تُصبح الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحيانا.
أما ليلا، فيكون الطقس مُعتدلا في أغلب المناطق.وحذر الموقع من ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء ومن خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون في المناطق الشرقية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية الشرقية نتيجة تشكل موجات غبارية.
أما غدا، فيتراجع تأثير منخفض البحر الأحمر وتتراجع معه تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، نهار غد، وتكون حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، في حين يكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا بالأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية الشرقية.
أما ليلا، فيكون الطقس مُعتدلا في أغلب المناطق.

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