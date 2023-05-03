استمرار باب التقدم لطلبات المنح الثقافية في مؤسسة “شومان”

عمان- الغد- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن استمرارها في استقبال طلبات التقدم لبرنامج المنح الثقافية للعام الحالي في كل من الأردن وفلسطين ضمن نطاق الأدب والفنون، والفكر القيادي، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقدم هو 12 أيار (مايو) الحالي.

ويهدف برنامج المنح الثقافية إلى نشر الوعي بقيمة الثقافة الفنية والكتابة الإبداعية، وتنمية ثقافة القراءة والبحث وإثراء ونشر المحتوى الأدبي والفني العربي، وتعزيز المساحات الأدبية والفنية، وحفظ الإرث الثقافي وحمايته، ودعم وتطوير العملية التعليمية، وإنشاء مساحات والأنشطة التعليمية والعلمية.

ويأتي البرنامج تحقيقًا لرؤية المؤسسة المتمثلة بعبارة “نحو مجتمع الثقافة والإبداع”؛ حيث تحرص المؤسسة على توجيه خبراتها واهتماماتها ومواردها لإنشاء مساحة ثقافية نشطة في الأردن وفلسطين والحفاظ عليها من خلال توفير فرص مشاركة عادلة ومتساوية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تحفيز اللامركزية الثقافية والأنشطة الثقافية في مختلف المحافظات، مثلما تأتي تماشيًا مع أهداف المؤسسة الاستراتيجية وجهودها المستمرة في دعم الفنانين والمثقفين والأنشطة الثقافية والمؤسسات الوطنية.

وقال رئيس قسم المنح الثقافية والابتكار حمزة عبده “إن المنح الثقافية تتضمن كلا من برنامج منح الأدب والفنون الذي تهدف المؤسسة من خلاله إلى نشر الوعي بقيمة الثقافة الفنية والكتابة الإبداعية، كذلك تنمية ثقافة القراءة والبحث وإثراء ونشر المحتوى الأدبي والفني العربي على مختلف المنصات الرقمية والمطبوعة، ويشتمل على قطاعات الفنون الأدائية في المسرح والموسيقا والرقص، كذلك الفنون السمعية والبصرية والأنشطة الثقافية والمهرجانات ومشاريع حفظ الإرث الوطني والمساحات الفنية والأدبية ودعم تطوير المكتبات، إضافة إلى برنامج منح الفكر القيادي، ويشتمل على المؤتمرات العلمية البحثية والأنشطة والمساحات العلمية، والتطبيقات التعليمية، والمنتديات الشبابية، والمناظرات”.

وبين أن قيمة الدعم المقدم تصل إلى 30 ألف دينار كحد أعلى للمشروع الواحد، ويتم تنفيذه على مدار 12 شهرًا كحد أقصى، ويمكن لمقدمي الطلبات اقتراح موازنة وخطة زمنية للمشروع تتماشى مع أهداف ومخرجات المشروع وحسب الشروط والأحكام الخاصة بدعوة التقدم للمنح الثقافية.

يشار إلى أن مؤسسة عبد الحميد شومان قامت بمأسسة برامج المنح والابتكار في العام 2014 بالاستناد إلى رؤيتها التي تهدف إلى الاستثمار في الابداع المعرفي والثقافي والاجتماعي؛ حيث تدرك المؤسسة قيمة الثقافة في تنمية المجتمع وأهمية إتاحة التعليم والثقافة للمجتمعات كافة.

وعلى مدى الأعوام الماضية، ومن خلال برنامج المنح الثقافية لمؤسسة عبد الحميد شومان، تم العمل على دعم أكثر من 230 فردًا و/أو مجموعة و/أو جهة على إنشاء ونشر تجارب ثقافية فريدة، شاملة ومؤثرة. وقد تجاوزت قيمة الدعم المقدم لهذه المشاريع ما يزيد على 7.800.000 دينار، وتم تنفيذ أكثر من 3.500 فعالية و/أو نشاط من خلال المشاريع المدعومة، كما تجاوز عدد المستفيدين المليون مستفيد (بشكل مباشر/غير مباشر) من المشاريع المدعومة من خلال برنامج المنح الثقافية، وشارك أكثر من 100 مستفيد من برنامج المنح الثقافية في برنامج تدريبي متخصص لتطوير مهاراتهم في مختلف المواضيع.