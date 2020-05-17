استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة وأجواء جافة ومغبرة

عمان-الغد- يستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة، واستمرار تدفق الرطوبة شبه الاستوائية في بعض طبقات الجو المُتوسطة والعليا، حيث تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 10 و12 درجة مئوية، حسب موقع طقس العرب.

ويكون الطقس حاراً وجافاً ويتحول لاحقاً ليُصبح مُغبراً في أغلب المناطق، كما يكون شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، والتي تتجاوز بها درجات الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية وخاصة في جنوب البلاد، وتكون الفرصة مُتاحة عصرا لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وربما يصحبها حدوث الرعد.

وفيما تكون الرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتكون مُثيرة للغبار في معظم المناطق، تكون بخليج العقبة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، ومُغبراً مع ازدياد ملحوظ في نسبة الغبار بالأجواء، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق.

وحذر “طقس العرب” من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر، ومن خطر جريان الأودية وتشكل السيول في أقصى جنوب المملكة، وكذلك من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة في أجزاء من المملكة.

ودعا الموقع، المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل والمُرطبات الباردة قبل السحور، فضلا عن عدم ترك المواد المنظفة والمعقمة داخل المركبات نظراً للحرارة الشديدة.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 10 ودرجة مئوية.

ويكون الطقس حاراً وجافاً ومُغبراً في أغلب المناطق، يتحول ليُصبح شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، التي تتجاوز بها درجات الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية.

أما ليلاً، فيكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق ومُغبراً بوجهٍ عام.