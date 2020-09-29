استمرار تأجيل الدوري النسوي بسبب اصابة 3 لاعبات بكورونا

عمان – الغد – قرر اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء استمرار تأجيل مباريات الدوري النسوي للمحترفات، بعد تأكد إصابة ثلاث لاعبات من ناديين مختلفين، بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، أن نتائج الفحوصات التي خضع لها كافة فرق الدوري والكوادر التنظيمية مطلع الاسبوع الحالي، أظهرت إصابة ثلاث لاعبات، ما يفرض استمرار تعليق البطولة، للحفاظ على السلامة العامة لأركان المنظومة.

كما لفتت الأمين العام، إلى إجراء فحوصات طبية احترازية جديدة غداً الأربعاء، لعدد من أركان الدوري النسوي، على أن يحدد الاتحاد بعد ذلك موعد عودة تدريبات فرق البطولة، والجدول الجديد للمباريات، وفقاً لنتائج الفحوصات.

ووجهت نصار شكر الاتحاد واعتزازه، بوزارة الصحة وكوادرها الأكفاء، قياساً بما تقدمه من عمل دؤوب، وجهد وطني متميز، للتصدي للجائحة، وتأمين السلامة العامة لوطننا الغالي وابنائه الأعزاء، مؤكدة في الوقت ذاته، متابعة الاتحاد الحثيثة للاعبات المصابات وكافة أركان المنظومة، للاطمئنان على سلامتهم، وعودتهم للملاعب في أسرع وقت ممكن.

وكان الاتحاد أعلن السبت الماضي تأجيل مباريات الدوري النسوي للمحترفات، بعد تأكد إصابة مدرب أحد فرق البطولة بفيروس كورونا المستجد، ضمن سلسلة الاجراءات المتبعة للحفاظ على السلامة العامة.