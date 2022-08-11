استمرار تراجع الدولار الأميركي عالميا

انخفض مؤشر الدولار الأميركي، اليوم الخميس، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 7 عملات رئيسية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 28 تموز.

وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25 بالمئة إلى 104.96 مقارنة بالافتتاحية عند 105.22، بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 104.87، بينما حقق الأعلى له عند 105.46، في وقت استهل فيه المؤشر تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 105.20.