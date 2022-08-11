أخبار دوليةاقتصاد

استمرار تراجع الدولار الأميركي عالميا

4:27 م2022-08-11
صورة تعبيرية للأموال بالدولار
صورة تعبيرية للأموال بالدولار(أرشيفية)

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انخفض مؤشر الدولار الأميركي، اليوم الخميس، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 7 عملات رئيسية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 28 تموز.
وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25 بالمئة إلى 104.96 مقارنة بالافتتاحية عند 105.22، بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 104.87، بينما حقق الأعلى له عند 105.46، في وقت استهل فيه المؤشر تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 105.20.

4:27 م2022-08-11
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