استمرار تنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021

عمان– تستمر مديريات الشباب التابعة لوزارة الشباب، بتنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021، بعنوان مئوية الدولة الاردنية، بمشاركة شبابية واسعة وبرامج وانشطة متنوعة.

ووفقا لبيان مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الأثنين، انطلق معسكر سواعد الانقاذ في مركز شابات ناعور بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة.

ويهدف المعسكر الذي ينفذ وجاهيا ويستمر لمدة ثلاثة ايام، إلى تمكين الشباب في مجال الإسعافات الأولية وإدارة الازمات والمساهمة في تحمل المسؤولية.

كما انطلق معسكر تشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل في مركز شباب ماركا بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وبحضور 20 مشاركا.

ويهدف المعسكر الى تمكين الشباب من الادوات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة، اضافة الى التعرف على مسارات ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني.-(بترا)