استمرار حركة التخليص على البضائع في جمرك العقبة

العقبة- الغد– قال مدير جمرك العقبة عقيد جمارك سامر قباعة ان الكوادر الجمركية في مركز جمرك العقبة مستمرة في العمل على التخليص على كافة البضائع الواردة عبر ميناء العقبة وتشمل اصنافاً عديدة من البضائع المختلفة، وأشار بانه وبناءً على توجيهات مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها الإسراع في العملية الجمركية لضمان سهولة انسياب البضائع وتفعيل خطة الطوارئ التي اتخذتها الدائرة لمواجهة وباء كورونا المنتشر في جميع انحاء العالم وضرورة العمل لإنجاز البيانات الجمركية على مدار الساعة وتخفيض نسبة المعاينة الجمركية لتصبح (5%) وإعطاء الأولوية في التخليص على المواد الغذائية والطبية وانسيابها بالسرعة الممكنة الى السوق المحلي وكذلك الاعتماد على التقنيات الحديثة في العمل الجمركي كالتفتيش من خلال أجهزة الفحص بالأشعة (Ray) وكذلك تسهيل عملية دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بقبول (30%) من القيمة مبدئياً على ان يتم دفع باقي الرسوم خلال شهرين من عملية التخليص للشركات الحاصلة على القائمة الذهبية والفضية للبضائع الخاصة بالمواد الغذائية والطبية، وكذلك تتبع جميع الارساليات والشاحنات المارة بطريق الترانزيت الكترونياً، كما اكد على ضرورة استخدام جميع وسائل السلامة العامة للحد من تفشي هذا الوباء من خلال اجراء التعقيم المستمر للمراكز وارتداء الكمامات والكفوف واستخدام معقمات الايدي.

وأشار مدير المركز بانه تم التخليص خلال الفترة من 17/3 – 5/4/2020 على مايقارب (5300) معاملة جمركية كذلك الاعتماد على تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة والذي يهدف الى تخليص كافة الارساليات والبضائع الواردة وبضائع الترانزيت مسبقاً قبل وصولها الى الميناء والذي يؤدي الى تقليل زمن الافراج عنها بوقت قياسي، ويتم العمل بهذا المشروع بالاشتراك مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالعملية الجمركية.

ومن الجدير بالذكر فان مركز جمرك العقبة يعتبر من اكبر المراكز الجمركية لاحتوائه على العديد من المراكز الداخلية مثل جمرك بواخر الركاب والمعبر الجنوبي والدرة والحرة القويرة ووادي اليتم ووادي عربة وجمرك مطار العقبة وجميع هذه المراكز تعمل بشكل مستمر وعملية دخول وخروج البضائع تسير بشكل طبيعي.