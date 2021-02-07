استمرار حملات إزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله

عمان – الغد – قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن انه ضمن جهودها في مواصلة حملات ازالة الاعتداءات على المصادر المائية في وادي الأردن التي شرعت الوزارة بتنفيذها منذ سنوات فقد نفذت بداية العام الحالي 2021 ولغاية تاريخه حملة خاصة بالاعتداءات على قناة الملك عبدالله ، حيث تم اعطاء بعض مزارعي منطقة الكرامة موافقات مؤقته في السنوات الماضية للاستفادة من مياه القناة مؤقتا من خلال السماح بمد بربيش مياه لسحب المياه من قناة الملك عبدالله لري مزارعهم الى حين الانتهاء من تأهيل المشروع الجديد بسبب قدم المشروع السابق وتهالك البنية التحتية و ضعف المياه الواصلة لبعض المزارعين فيه داخل المشروع الزراعي.

وقد تم الانتهاء من تأهيل المشروع الجديد في المنطقة (مضخة 95 و96) وتم تجريبه و عليه تم ابلاغ المزارعين شفوياً وبكتاب رسمي قبل شهر بالغاء الموافقات السابقة وضرورة استخدام المشروع الجديد لري مزارعهم وان اي عملية سحب مياه بواسطة (برابيش ) او باي وسيلة اخرى تعتبر حاليا اعتداء و مخالفة وعليهم ازالة هذه الاعتداءات سواء كان بواسطة البرابيش او خلافه كون وحداتهم الزراعية مخدومة بمياه ري عبر شبكات رئيسية قانونية.

وبعد انتهاء المهلة الممنوحة للمزارعين ، تم عمل حملة لازالة هذه البرابيش خلال الاسبوع الماضي و عددها 33 حالة بواسطة برابيش بالاضافة الى ازالة 105 بربيش مخالف اخرى يتم من خلالها سحب المياه بطريقة غير مشروعة من القناه ، علماً بأن السلطة تعاني من الاعتداءات المتكررة على القناة و تواصل جهودها باستمرار لازالة اي مخالفات.