استمرار حملة “كورونا التطوعية” في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة وهيئة شباب كلنا الأردن / العقبة – صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والهلال الأحمر الأردني مبادرة حملة كورونا التطوعية والتي تشمل توزيع طرود عينية على الأسر المعوزة والمتضررة من أزمة الوباء وخاصة عمال المياومة والصيادين والحرف الصناعية.

وقال مدير التنمية الاجتماعية في العقبة، محمد الطورة، إن الحملة جاءت كأحد الجهود الوطنية للحد من تداعيات أزمة الوباء لدعم الأسر المعوزة والمتضررة والعمالة المتعطلة من خلال توزيع طرود عينية وتشكيل غرفة عمليات وتجهيز قاعدة البيانات والتنسيق مع الشركاء لإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة، عمر العشوش، جاهزية فرق الهيئة التطوعية لمساندة الأجهزة الرسمية والمعنية والاعتماد على نهج التشاركية والتشبيك في تقديم خدمات تطوعية في ظل الأزمة الحالية لإيصال المساعدات إلى الأسر المستهدفة في مواقعهم ضمن معايير السلامة العامة والإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الحملة تضمنت توزيع المساعدات العينية وإيصال الأدوية إلى المرضى بمشاركة 30 متطوعا.