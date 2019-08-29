استمرار دوام أسواق الاستهلاكية المدنية اليوم وغدا

عمان – قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، استمرار الدوام اليوم الجمعة وغدا السبت في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وقال القضاة، إن استمرار الدوام يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة وفرت الحقائب المدرسية ماركة (فيرتكس) في أسواقها بمختلف موديلاتها ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة، ودعا المواطنين الى الدخول الى صفحة المؤسسة الرسمية على (فيس بوك) لمتابعة موديلات وأسعار الحقائب.

وبين أن المؤسسة تقوم بعمل عروض ترويجية وتخفيضات على السلع بأسواقها البالغة 67 سوقاً والمنتشرة بكافة محافظات والوية المملكة.

يشار إلى أن المؤسسة تقوم بتوفير كافة المواد الغذائية وغير الغذائية في أسواقها وبجودة عالية وأسعار معتدلة تناسب مختلف شرائح المجتمع تنفيذا لرؤيتها في حماية المواطن من ارتفاع الأسعار.-(بترا)