استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم غد الأحد في كافه أسواق المؤسسة، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وقال القضاة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن استمرار الدوام ليوم غد، جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.

وصرح أن كافة مستلزمات العيد متوفرة في كل أسواق المؤسسة من شوكولاتة ضيافة ومعمول التمر ومعمول الجوز والتوفي والملبس والقهوة العربية والعصائر والتمر المطحون والجميد ذات الجودة العالية وأسعار مناسبة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك للاطلاع على تشكيلة مواد العيد وأسعارها.-(بترا)