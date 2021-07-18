استمرار دوام أسواق المؤسسة ليوم غد الاثنين

عمان- الغد- قرر مديرعام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاه استمرار الدوام ليوم غد الاثنين والذي يوافق (وقفة عرفة) في الاسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وقال القضاه ان استمرار الدوام جاء لافساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة, داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي ستباشر عملها.

وفوض القضاه مدراء الفروع بتمديد الدوام الى ما بعد الساعة الرابعة في حال كان هناك اقبال من الاخوة المواطنين.

وفي ذات السياق دعا القضاه المواطنين الى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغة عددها اكثر من 290 مادة والمتوفرة في اسواق المؤسسة.

وأهاب القضاه بالاخوة المواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق, حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.