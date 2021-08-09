استمرار دوام اسواق المؤسسة ليوم الثلاثاء

عمان- الغد- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاه استمرار الدوام ليوم غد الثلاثاء والذي يصادف (رأس السنة الهجرية) في الاسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وقال القضاه ان استمرار الدوام جاء لافساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة, داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي ستباشر عملها.

وأهاب القضاه بالاخوة المواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق, حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.