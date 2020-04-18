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استمرار سحب عينات من موظفي حدود العمري للكشف عن الكورونا

منذ ساعة واحدة
فحص كورونا -تعبيرية

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الزرقاء – واصلت الكوادر الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، سحب عينات لموظفي حدود العمري للكشف عن فيروس كورونا المستجد .
وبين مدير المديرية الدكتور محمد الطحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الكوادر الطبية بدأت أمس الجمعة، بسحب عينات من موظفي حدود العمري والذين يقارب عددهم 300 موظف، لافتا إلى أنها ستستمر بسحب العينات خلال الأيام المقبلة.
واضاف ان المديرية أقامت مختبراً طبياً على حدود العمري، الذي يربط الأردن مع السعودية، من أجل إجراء فحوصات لجميع سائقي شاحنات العبور الدولي القادمين من الأراضي السعودية .
بترا

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