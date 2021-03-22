استمرار عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات عن بعد

عمان-الغد- أعلن مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي عن استمرار عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والخاصة، وذات المسؤولية المحدودة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عن بعد، للسنة الثانية على التوالي.

وقال في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن تعليمات عقد الاجتماعات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تستند لأحكام البند 2 من الفقرة الثانية من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، لا زالت سارية المفعول من باب تسهيل أعمال الشركات المسجلة في المملكة لعقد الاجتماعات، وتمكينها من إتمام التعديلات المالية أو القانونية التي تستلزم عقد الاجتماعات العادية وغير العادية للشركات.

وأضاف، تأتي هذه الخطوة إيماناً من دائرة مراقبة الشركات بدعم عمل الشركات والاستثمار في المملكة وتسهيل الإجراءات وتبسيطها.

وأشار إلى ان الدائرة بادرت بتفعيل خدماتها الإلكترونية لاستقبال مخرجات هذه الاجتماعات من محاضر وتقارير وميزانيات وأية وثائق أخرى من خلال البوابة الإلكترونية دون الحاجة لزيارة موقع الدائرة في ظل الوضع الوبائي.

وخصصت الدائرة أرقام واتس أب، وهي لخدمات التسجيل 0797774900، لخدمات التعديلات القانونية والمالية 0799777073، لخدمات التصفية والشطب 0799777083، وإيميل [email protected]، وصفحة الفيس بوك، للإجابة على الاستفسارات والملاحظات والشكاوى الواردة.