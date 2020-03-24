استمرار عمليات تعقيم مناطق إربد

أحمد التميمي

إربد– استكملت بلدية إربد الكبرى ومنذ ساعات الصباح الباكر عمليات تعقيم عدد كبير من المناطق والمباني الحكومية والصحية والتجارية وفق ما أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني.

وحسب بني هاني فقد قامت البلدية بتعقيم شوارع واحياء منطقتي (ايدون وام الجدايل) بالإضافة لعدد كبير من الأحياء المحيطة بمبنى مستشفى الراهبات الوردية كما تم تعقيم مبنى المستشفى كاملاً من الداخل ومن الخارج وكذلك مبنى اربد مول وعدد من الشوارع والأحياء المحيطة به.

واكد بني هاني ان أعمال الرش والتعقيم مستمرة ليلاً نهاراً مؤكداً ان البلدية تمتلك الإمكانيات اللازمة والكميات الكافية من المعقمات لاستكمال اعمالها خلال الأيام القادمة بما يضمن إيجاد أفضل الظروف الصحية للموطنين.

وفي سياق منفصل أشار بني هاني إلى ان عمل البلدية في توزيع مادة الخبز اقتصر وفق التعليمات الحكومية على إيصال الخبز للأسر المسجلة ضمن المعونة الوطنية وتم التوزيع على قوائم محددة الأسماء والعناوين مؤكداً ان البلدية لا تقوم بنقل الخبز او بيعه للموطنين وتم توكيل مركبات نقل الماء بهذه المهمة تحت إشراف رؤساء اللجان المحلية في المناطق.

واستجهن بني هاني في ذات الوقت نشر عدد من المواقع اخباراً عن إيقاف أحد رؤساء اللجان المحلية في اربد لقيامه ببيع مادة الخبز بثمن اعلى مؤكداً ان هذا الأمر عار عن الصحة وان الحادثة كانت في بلدية مختلفة ولا علاقة لبلدية اربد الكبرى من قريب او بعيد بهذه القضية.

ونوه إلى ان كوادر البلدية وجميع آلياتها وفرق الطوارئ العاملة في الميدان موجودة لتقديم لخدمة والمساعدة للمواطنين والأجهزة الحكومية على حد سواء لتأمين سهولة عملها