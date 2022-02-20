استمرار عمليات تنظيف سد الملك طلال (فيديو)

أكدت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن استمرارها بالعمل على تنظيف جميع المرافق المائية التابعة لها، خصوصا بحيرة سد الملك طلال من مخلفات الأشجار والمخلفات الناتجة عن إلقاء النفايات (الزوف) نتيجة الاستخدامات المتعددة ضمن الحوض الصباب للسد الذي تتجاوز مساحته 3 آلاف كيلو متر مربع والتي تجري ضمن روافد السد وكذلك مجرى سيل الزرقاء والسيول والأودية، ضمن هذا الحوض الذي يصب في بحيرة السد.

وقالت سلطة وادي الأردن إن عملية التنظيف تحتاج إلى فترة طويلة؛ نظرا للكميات الكبيرة من الزوف التي تدخل للسد والإمكانيات المحدودة واستمرار ملاحظة تدفق مخلفات ضمن الحوض، مؤكدة أن كوادرها استغرقت في عملية تنظيف بحيرة السد حوالي 40 يوم عمل متواصل أثناء الموسم المطري الحالي.

وأوضحت أن كوادرها في مديرية المشاغل والمعدات في سلطة وادي الأردن عملت على تصميم وتجهيز وتركيب “غارفة عوالق لبوكت الحفارة من نوع كوماتسو”؛ بهدف التسريع في إزالة العوالق المتجمعة في بحيرة سد الملك طلال، حيث تم تركيبها على آلية تابعة للسلطة، مما ساهم في زيادة إنتاجية العمل وكفاءة الإنجاز واختصار الوقت والجهد.

ونوهت السلطة إلى أن عمليات تنظيف بحيرة السد ستستمر طوال الموسم المطري، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وآخرها ما بدأت به السلطة منذ 7 أيام من أعمال التنظيف وما زال العمل مستمرا.

وأهابت بالمواطنين و المتنزهين والمزارعين والقاطنين بالقرب من مجرى السيول والأودية، خصوصا سيل الزرقاء، بعدم رمي النفايات والمخلفات ضمن مجاري السيول والأودية المغذية لبحيرة السد؛ حفاظا على الصحة والبيئة العامة ومراعاة لأحكام قانون البيئة.

وأشارت سلطة وادي الأردن إلى أن مجموع كميات مياه الأمطار التي دخلت إلى سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري الحالي نحو 25 مليون متر مكعب، موضحة أن مياه السد تستخدم لري حوالي 150 ألف دونم من الوحدات الزراعية في الأغوار.