استمرار عملية توزيع الخبز والأدوية والمياه في الكرك

الكرك – ما تزال عملية توزيع وبيع الخبز والأدوية والمياه مستمرة في مختلف مناطق محافظة الكرك من قبل كوادر البلديات بمرافقة الأجهزة الأمنية لجميع المواطنين بمنازلهم.

وقال محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز ان عملية التوزيع انطلقت من التاسعة صباح اليوم في جميع بلديات الكرك وعددها 7 بلديات وما تزال مستمرة لضمان وصول الخبز لجميع مناطق وأحياء المحافظة ضمن الفترة الزمنية المصرح بها. واشار الى ان عملية التوزيع اتسمت بالتعاون الايجابي والحس الوطني من قبل الجميع من حيت الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية ومن حيث تعقيم المركبات الحكومية التي تولت عملية التوزيع ووضع الكمامات، لافتا الى ان عملية البيع والتوزيع تمت من قبل كوادر البلديات والأجهزة المعنية دون البيع المباشر للمواطنين وإيصالها مجانا بالإضافة الى الأدوية وحليب الأطفال والمياه.

واشار الى ان هناك بلديات أكملت عملية التوزيع مثل بلدية لوا ء عي وبلدية القطرانة، فيما تعمل باقي البلديات على إكمال عملية التوزيع والبيع، مؤكدا ان حجم الخروقات والتجاوزات كانت بسيطة جدا وهي حالات فردية لأفراد تجمهروا امام بعض المخابز وتم التعامل معهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وأضاف، ان عدد المخابز التي صرح لها بالعمل 65 مخبزا تم تزويدها بحوالي 120 طنا من الطحين.

وقال رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي محمد الصرايرة الى ان عملية توصيل وبيع الخبز شملت حتى الآن حوالي 70 بالمئة من سكان اللواء وان العمل متواصل لشمول الآخرين، لافتا الى تجهيز حوالي 48سيارة للغاية ذاتها، فيما أكد رئيسا بلدية عبدالله بن رواحة وبلدية شيحان ان عملية التوصيل مستمرة بكل سهولة رغم محدودية عدد المخابز خاصة في بلدية شيحان / القصر حيث عددها 4 مخابز ولا تغطي احتياجات اللواء.

وقال عدد من المواطنين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان عملية توزيع الخبز على المنازل خطوة مهمة لمنع الاختلاط والتجمهر والتزاحم حفاظا على الصحة والسلامة والعامة، مشيرين الى ان هناك مناطق لم يصلها الخبز حتى هذه اللحظة نظرا لبعدها عن المركز مثل الحوية والمنطقة الصناعية وعزرا.

وطالبوا بإيصال الخبز للعمالة الوافدة من الجنسيات المختلفة بالإضافة الى الطلبة العرب والأجانب الدارسين بجامعة مؤتة، فيما أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي انه سيتم إيصال الخبز الى الجميع من خلال مناطق البلدية وسيستمر التوزيع حتى ساعة متأخرة من اليوم لضمان وصوله للجميع، داعيا المواطنين الى عدم شراء كميات كبيرة وتخزينها.-(بترا)