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استمرار عمل الكوادر الصحية والإدارية بالمستشفيات ومراكز الخدمة الصحية كالمعتاد

منذ 4 ساعات
وزير الصحة الدكتور سعد جابر
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان-الغد- قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر استمرار العمل لجميع الكوادر الصحية والعاملة في جميع المواقع الادارية والمستشفيات ومراكز تقديم الخدمة الصحية التابعة لوزارة الصحة كالمعتاد.
وبين الدكتور جابر ان جميع الكوادر الصحية على جاهزية عالية من الاستعداد للتعامل باعلى مستوياتها لتقديم الخدمة الصحية لاسيما في ظل الظروف الحالية وللحد من انتشار وباء كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
ودعا الدكتور جابر المواطنين الالتزام في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة في قرار سابق منع الزيارة من قبل المرافقين إلى كافة أقسام المستشفيات منعا باتا والى اشعار اخر، وتعزيز كوادر الإسعاف والطواريء بكافة الاختصاصات وجميع الكوادر بارتداء اللباس الخاص والواقي من عدوى فايروس الكورونا.

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