استمرار مسلسل التراجع.. الإيرادات الضريبية تنخفض 1.7 % في 7 أشهر

هبة العيساوي

عمان– واصلت الإيرادات الضريبية تراجعها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 1.7 % أو ما مقداره 46 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2.663 مليار دينار مقارنة مع 2.709 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

والسبب وراء هذا التراجع هو انخفاض في إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات، وضريبة المعاملات العقارية، وضريبة المعاملات الدولية.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 63.6 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول سبعة أشهر من العام الحالي 4.184 مليار دينار.

وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نسبة 14.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 15.5 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، تراجعت قيمة الإيرادت الضريبة من السلع والخدمات في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 5.5 % إلى 1.642 مليار دينار مقارنة مع 1.739 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.



واستحوذت ضريبة السلع والخدمات على نسبة 61.6 % من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأشهر السبعة الأولى، ونسبة 39.2 % من الإيرادات المحلية.

في حين بلغت قيمة الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 817.3 مليون دينار مقارنة مع 748.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 9.2 %، وشكلت ما نسبته 30.6 % من الإيرادات الضريبية ونحو 19.5 % من إجمالي الإيرادات المحلية.

وباقي الايرادات الضريبية توزعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بين 158.1 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية والتي تراجعت بنسبة 17.6 % و167.7 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين بلغت الإيرادات الضريبية من معاملات بيع العقار 44.8 مليون دينار مقارنة مع 54.4 مليون في فترة المقارنة نفسها بتراجع نسبته 5.7 %.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4.4 % أو ما مقداره 192 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2017.

وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.535 مليار دينار مقارنة مع 4.343 مليار دينار في العام 2017.

وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.273 مليار دينار.