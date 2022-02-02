الغد الاردني

استنئناف البرنامج التدريبي “تميز” للمهندسين الزراعيين

2:09 م2022-02-02

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استأنفت نقابة المهندسين الزراعيين اليوم البرنامج التدريبي  “تميز” الذي يهدف الى ‏تدريب أعضاء النقابة الباحثين عن العمل والخريجين الجدد في عمان و ‏مختلف محافظات المملكة بعد ان اعتمد البرنامج على نظام التدريب عن بعد ‏خلال الفترة الماضية جراء جائحة كورونا ‏
وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ان البرنامج ‏ينفذ وفق بروتوكلات واجراءات صحية للحفاظ على سلامة الزملاء مع ‏الالتزام بلبس الكمامة ومراعاة التباعد وتوفير مواد التعقيم اللازمة داخل ‏القاعات ‏
‏ واشار الى إن البرنامج يهدف الى تدريب الاف المهندسين والمهندسات و ‏الى إكسابهم الخبرات التي تؤهلهم للدخول الى سوق العمل ‏
وأضاف أن البرنامج يتضمن سلسلة من الدورات المجانية يقدمها خبراء في ‏مختلف التخصصات الزراعية، ويرافقها زيارات ميدانية لشركات القطاع ‏الزراعي المختلفة.‏
وشدد الفلاحات ان النقابة تسعى لمواجهة مشكلة البطالة في صفوف منتسبيها ‏وخاصة الإناث، وشح فرص العمل والتدريب، مبينا ان البرنامج يسعى الى ‏توفير المتطلبات الفنية اللازمة لحصول أعضاء النقابة على رتبة ممارس ‏حسب تعليمات برنامج الاعتماد والتأهيل المهني لكافة التخصصات.‏
وبدأت الدفعة الاولى من المهندسين الزراعيين المشاركين في دورة الزراعة ‏المائية والسمكية التدريب وجاهيا في عمان بمشاركة  20 زميلا وتستمر ‏الدورة لمدة ثلاثة ايام الى جانب تطبيقات ميدانية في محطة النقابة في ‏الأغوار. ‏
وفي فرعي اربد والرمثا افتتحت دورة نظام ادارة سلامة الاغذية الايزو ‏‏22000 بمشاركة عدد من الزملاء والزميلات .‏
وشارك العديد من الزملاء من فرعي المفرق والزرقاء في دورة تجهيز ‏الخلطات العلفية باستخدام الحاسوب الى جانب دورة نظام  ادارة الجودة ‏‏9001  التي تعقد للزملاء في  فرع المفرق .‏

2:09 م2022-02-02
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