استنئناف البرنامج التدريبي “تميز” للمهندسين الزراعيين

استأنفت نقابة المهندسين الزراعيين اليوم البرنامج التدريبي “تميز” الذي يهدف الى تدريب أعضاء النقابة الباحثين عن العمل والخريجين الجدد في عمان و مختلف محافظات المملكة بعد ان اعتمد البرنامج على نظام التدريب عن بعد خلال الفترة الماضية جراء جائحة كورونا
وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ان البرنامج ينفذ وفق بروتوكلات واجراءات صحية للحفاظ على سلامة الزملاء مع الالتزام بلبس الكمامة ومراعاة التباعد وتوفير مواد التعقيم اللازمة داخل القاعات
واشار الى إن البرنامج يهدف الى تدريب الاف المهندسين والمهندسات و الى إكسابهم الخبرات التي تؤهلهم للدخول الى سوق العمل
وأضاف أن البرنامج يتضمن سلسلة من الدورات المجانية يقدمها خبراء في مختلف التخصصات الزراعية، ويرافقها زيارات ميدانية لشركات القطاع الزراعي المختلفة.
وشدد الفلاحات ان النقابة تسعى لمواجهة مشكلة البطالة في صفوف منتسبيها وخاصة الإناث، وشح فرص العمل والتدريب، مبينا ان البرنامج يسعى الى توفير المتطلبات الفنية اللازمة لحصول أعضاء النقابة على رتبة ممارس حسب تعليمات برنامج الاعتماد والتأهيل المهني لكافة التخصصات.
وبدأت الدفعة الاولى من المهندسين الزراعيين المشاركين في دورة الزراعة المائية والسمكية التدريب وجاهيا في عمان بمشاركة 20 زميلا وتستمر الدورة لمدة ثلاثة ايام الى جانب تطبيقات ميدانية في محطة النقابة في الأغوار.
وفي فرعي اربد والرمثا افتتحت دورة نظام ادارة سلامة الاغذية الايزو 22000 بمشاركة عدد من الزملاء والزميلات .
وشارك العديد من الزملاء من فرعي المفرق والزرقاء في دورة تجهيز الخلطات العلفية باستخدام الحاسوب الى جانب دورة نظام ادارة الجودة 9001 التي تعقد للزملاء في فرع المفرق .
استأنفت نقابة المهندسين الزراعيين اليوم البرنامج التدريبي “تميز” الذي يهدف الى تدريب أعضاء النقابة الباحثين عن العمل والخريجين الجدد في عمان و مختلف محافظات المملكة بعد ان اعتمد البرنامج على نظام التدريب عن بعد خلال الفترة الماضية جراء جائحة كورونا