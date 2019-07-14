استنفار أمني في غرب إربد ونقاط غلق

أحمد التميمي

إربد- استنفرت الأجهزة الأمنية في غرب اربد ونشرت دوريات على طريق ابسر ابو علي – دير السعنة صباح اليوم الأحد ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان.

وحسب شهود عيان، فإن الأجهزة الأمنية طوقت المكان لوجود حفريات في المكان دون تحديد ماهية تلك الحفريات.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قال أمس السبت إن معلومات وردت للأجهزة الأمنية عن وجود مخلفات للأمن الداخلي في عدد من مناطق إقليم الشمال حيث ستقوم الأجهزة المعنية وبدعم من سلاح الهندسة الملكي بالتعامل مع تلك المخلفات اعتبارا من مساء أمس.

وأهابت مديرية الأمن العام بكافة المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية أثناء قيامها بالتعامل مع تلك المخلفات والالتزام بالتعليمات الصادرة منهم وكذلك الإبلاغ عن أية مشاهدات لمثل تلك المخلفات الخطرة، حفاظا على الأرواح ولمساعدة الأجهزة الأمنية أثناء تأدية عملها.