أحمد الرواشدة

العقبة – نجحت كوادر مديرية دفاع مدني العقبة من إيجاد طفل يبلغ من العمل سنة ونصف بعد أن فقده ذووه فجر اليوم في منطقة القويرة بحسب مدير دفاع مدني العقبة المقدم محمد المجالي.

وفي التفاصيل قال المجالي لـ”الغد”، إنّ غرفة العمليات تبلغت بفقدان طفل من جنسية عربية فجر اليوم خرج من مكان سكنه في احدى المزارع في لواء القويرة التابع لمحافظة العقبة، مشيراً إلى أنه حال تلقي غرفة العمليات البلاغ عملت كوادر وفرق الدفاع المدني على عمليات البحث والتحري وتمشيط كامل المنطقة.

وأكد أنه “بعد ساعة ونصف تمكنت كوادر الدفاع المدني من إيجاد الطفل نائما في إحدى (العبارات) والتي تبعد عن مكان سكنه حوالي 1.5كم، حيث تم نقله الى مركز طبي القويرة وحالته جيدة وتم تسليمه الى ذويه بحضور الاجهزة الامنية.

وبين المجالي أن الطفل استفاق من النوم من خيمة ذويه فجراً وظل يسير حتى أرهقه التعب وغط في النوم في إحدى العبارات إلى أن وجدته فرق الدفاع المدني.