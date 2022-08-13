استهلاك 24 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الصناعات يوميا

بلغ معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات 24 مليون قدم مكعب في اليوم خلال العام 2021 بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج حقل الريشة من الغاز بلغ خلال عام 2021 حوالي 6510 ملايين قدم مكعب بمعدل يومي 17.8 مليون قدم مكعب، بارتفاع مقداره 22 بالمئة عن عام 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه تم رفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة لحوالي 32 مليون مكعب يوميا، حيث تم دخول آبار الريشة (53,51,50) على الإنتاج 2021.

وتعمل الوزارة على تغطية محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بالاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من خلال جمهورية مصر العربية وشركة شيفرون وميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة بالإضافة إلى الغاز المنتج من حقل الريشة.

وبحسب تقرير الوزارة المنشور على موقعها الإلكتروني، تقوم شركة تطوير العقبة بالتعاون مع الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية بالعمل على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال ببناء وحدة تغيير شاطئية بقدرة 400 مليون قدم مكعب يوميا والعمل على استبدال وحدة التخزين والتغييز العائمة الحالية بوحدة تخزين عائمة أخرى، حيث تم الإحالة على شركة استشارية لإعداد الدراسات الهندسية والتصاميم الأولية ووثائق العطاء ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع وتشغيله خلال عام 2024.

وفي إطار تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة، أشارت الوزارة إلى أنه تم افتتاح مشروع تزويد المجمع الصناعي في العقبة التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بالغاز الطبيعي.

وجاء افتتاح المشروع العام الماضي في إطار الاتفاقية التي وقعتها شركة الفوسفات مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي بهدف تزويد المجمع الصناعي في العقبة بنحو 4 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

وأضاف التقرير أنه صدر قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على تسعير الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي للمستهلكين من القطاع الخاص لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال جذب المستثمرين لبناء مشاريع استثمارية معتمدة على غاز الريشة، سواء في المناطق الشرقية أو في المناطق التي ستتمكن من الاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال.

وبخصوص المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، عملت الوزارة على زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال في الماضونة بحوالي 6 آلاف طن، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من عام 2021 وتم استلامه من قبل الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية.

كما تم توقيع اتفاقية تخزين وإدارة وتدوير المخزن الاستراتيجي للمشتقات البترولية مع الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية ووزارة المالية ووزارة الطاقة. (بترا)