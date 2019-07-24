استون فيلا يتعاقد رسمياً مع المصري تريزيغيه

لندن – أعلن نادي استون فيلا، العائد هذا الموسم الى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تعاقده مع الجناح الدولي المصري محمود حسن “تريزيغيه”، من قاسم باشا التركي مقابل 8.75 ملايين جنيه استرليني.

وعلق مدرب فيلا دين سميث على انتقال اللاعب المصري، بالقول: “نحن متحمسون جدا للعمل مع تريزيغيه، شاهدته يلعب مرات عدة، انه من نوع اللاعبين الذين كنا نبحث عنهم لأن لعبه مباشر، ويسبب مشاكل للخصم في الثلث الاخير من الملعب ويسجل الأهداف”.

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️ Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/C2QghlFiaw — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019

وشارك “تريزيغيه” في 4 مباريات مع منتخب بلاده في كأس امم إفريقيا، التي استضافتها مصر مؤخرا وفازت بها الجزائر بعد تغلبها على السنغال في النهائي 1-0، وسجل هدف الفوز في المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، قبل أن يخرج المنتخب المصري من دور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1.

وبات “تريزيغيه” الذي بدأ مسيرته مع الأهلي قبل أن يتنقل بين أندرلخت البلجيكي ومواطنه موسكرون، تاسع لاعب ينضم إلى نادي مدينة برمنغهام، الذي وقع على عقدين نهائيين مع كورتني هاوس وتايرون مينغز اللذين لعبا في صفوفه على سبيل الإعارة، إلى جانب تعاقده في صفقة قياسية له مع المهاجم البرازيلي ويسلي مورايس من بروج البلجيكي مقابل 22 مليون جنيه استرليني.

ويخوض أستون فيلا امتحانا صعبا على ارض توتنهام هوتسبر في الأسبوع الأول من الدوري الانجليزي الممتاز في 10 آب (أغسطس) المقبل. (أ ف ب)