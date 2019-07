استون فيلا يتعاقد رسمياً مع المصري تريزيغيه

لندن – أعلن نادي استون فيلا، العائد هذا الموسم الى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تعاقده مع الجناح الدولي المصري محمود حسن “تريزيغيه”، من قاسم باشا التركي مقابل 8.75 ملايين جنيه استرليني.

وعلق مدرب فيلا دين سميث على انتقال اللاعب المصري، بالقول: “نحن متحمسون جدا للعمل مع تريزيغيه، شاهدته يلعب مرات عدة، انه من نوع اللاعبين الذين كنا نبحث عنهم لأن لعبه مباشر، ويسبب مشاكل للخصم في الثلث الاخير من الملعب ويسجل الأهداف”.

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️

Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/C2QghlFiaw

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019