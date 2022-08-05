استياء واسع بعد انسحاب منتخب الملاكمة من البطولة العربية للشباب

مهند جويلس – أثار انسحاب المنتخب الوطني للملاكمة من البطولة العربية للشباب أول من أمس، غضبا واسعا لدى الوسط الرياضي المتابع للعبة، باعتباره قرارا يعيد اللعبة المحلية خطوات للخلف، وظلم لاعبين ضمنوا التأهل للمنافسة على الميدالية الذهبية لفئتهم.

وكان رئيس اتحاد الملاكمة د. سعد جابر قد أفاد في تصريحاته لـ “الغد”، أن المنتخب الوطني قرر الانسحاب من البطولة، احتجاجا على الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له لاعبو المنتخب في أكثر من لقاء، ما دفع المنتخب لإنهاء مشواره في البطولة، ووتوجيه كتاب للاتحادين العربي والدولي، اعتراضا على الظلم والتحيز التحكيمي لدول على حساب أخرى.

واعتبر مدربون ولاعبون سابقون، أن الانسحاب غير موفق من قبل الجهاز الفني وبعثة المنتخب الوطني، نظرا لوجود الظلم التحكيمي في مختلف البطولات القارية والعالمية.

ولاحظ خبراء اللعبة، أن التحكيم في البطولة العربية لم يكن سيئا لحد كبير، وأن القرارات غير الصائبة شملت العديد من المنتخبات المشاركة أيضا، مؤكدين على أن القرار حرم أكثر من لاعب الحصول على مبالغ مادية جيدة للاعبين في مقتبل العمر بلعبة “الفن النبيل”.

وحاولت “الغد” التواصل مع مدرب المنتخب الوطني عمر المجالي المتواجد في مصر على رأس بعثة المنتخب، دون أن تحصل على ردود حول موعد العودة لأرض الوطن من جهة، وحول الانسحاب من البطولة من جهة ثانية، علما بان البطولة تهدف توطيد العلاقة بين الاتحادات العربية وتطوير العلاقة فيما بينها، لزيادة عدد البطولات مستقبلا.

وتأهل لاعبا المنتخب الوطني أوس عشيش (وزن تحت 54 كغم) وماهر المشاعلة (وزن تحت 48 كغم) إلى المباراة النهائية، بعد فوز عشيش أول من أمس على الجزائري بلقاد إسلام، وفوز المشاعلة على اليمني غيث أحمد، فيما ودع بقية لاعبي المنتخب الوطني البطولة من أدوار مختلفة.

وضمت قائمة المنتخب الوطني مشاركة 11 لاعبا من مختلف الأوزان، وهم ماهر المشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، عمر قريش (وزن تحت 51 كغم)، أوس عشيش (وزن تحت 54 كغم)، إلياس جودة (وزن تحت 57 كغم)، عمر الحديدي (وزن تحت 60 كغم)، مهدي المتبولي (وزن تحت 63.5 كغم)، محمد التلاوي (وزن تحت 67 كغم)، محمد عربيات (وزن تحت 71 كغم)، زيد عشيش (وزن تحت 75 كغم)، رازي حياصات (وزن تحت 80 كغم)، ذيب إبراهيم (وزن تحت 86 كغم).