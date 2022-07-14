استيتية: العمل المهني لا يقتصر على الذكور

أكد وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة مؤسّسة التدريب المهني، نايف استيتية، أهمية تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني والبناء على ما تم إنجازه عبر تاريخ هذه المؤسسة الوطنية.

وشدد استيتية، خلال اجتماعه مع مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، بحضور مدراء المديريات في المؤسسة، على ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم تطوير البرامج التدريبية وآليات التدريب وتحديث معاهد المؤسسة لتمكين الشباب المتدربين من المهارات والمهن المطلوبة لفتح آفاق جديدة أمامهم لدخول سوق العمل.

ولفت إلى أهمية تعظيم الفائدة والتنسيق بين المؤسسة وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومديرية السلامة والصحة المهنية وعمل المرأة، وبخاصة أن العمل المهني لا يقتصر فقط على الذكور فهو يشمل كلا الجنسين.

وأضاف استيتية أنه سيتم العمل مع فريق المؤسسة على تذليل العقبات أمام تطوير عملها في العاصمة وللوصول إلى الشباب في محافظات المملكة كافة.

من جانبه، أشاد الغرايبة بدعم وزير العمل لتطوير المنظومة التدريبية بما ينسجم واحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من العمل بروح الفريق الواحد لتطوير الخدمات التدريبية والمنظومة التدريبية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية والتعاون مع الجهات التنموية بالمملكة في القطاعين العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني لضمان جودة التدريب المقدم للشباب الذكور والإناث لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل وتوفير الفرص المهنية والاقتصادية المستدامة لهم. (بترا)