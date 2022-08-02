استيتية: حافظنا على وظيفة 700 عامل بمصنع ألبسة في الكرك

هشال العضايله- الكرك- أكد وزير العمل نايف استيتية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في محافظة الكرك بعد توفير استثمار جديد بديل عن الاستثمار الحالي للحفاظ على معظم العاملين في المصنع والبالغ عددهم أكثر من 700 عامل، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وبين استيتية خلال لقاءه ممثلين عن العاملين في أحد المصانع المهددة بالإغلاق، أن الوزارة تبحث منذ أشهر عن استثمار جديد لهذا المصنع ليحافظ على العاملين فيه وعددهم 700 عامل، بالإضافة إلى استحداث فرص عمل جديدة.

وأوضح أن الاتفاق تضمّن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل إجازات والحقوق العمالية بحسب ما نص عليه قانون العمل وشهادات خبرة، علما أن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فُصل فصلا تعسفيا.

ولفت إلى أن المستثمر الجديد مستعد للتعاقد فورا مع العاملين الموافقين على تفاصيل هذا الاتفاق، وعليهم التواصل مع مديرية عمل الكرك أو صفحات وزارة العمل قبل تاريخ 2020/8/20.

وأضاف وزير العمل أن المستثمر الجديد سيوظف 549 عاملا من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض المستثمر الجديد مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.

وبين أن المصنع تأثر سلبا من تداعيات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين؛ لأن قطاع الألبسة والمحيكات من القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب الجائحة، ما أدى إلى تراجع إنتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.