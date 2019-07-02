استيتية يعلن عن إطلاق جائزة كأس التصميم الداخلي بين الجامعات الأردنية

الغد- أعلن المهندس سعد استيتية رئيس قطاع الصناعات الخشبية والاثاث عن اطلاق جائزة كأس التصميم الداخلي في نسختها الاولى والتي سيتنافس عليها طلاب كليات التصميم الداخلي من مختلف الجامعات الاردنية، وتأتي هذه الجائزة على هامش معرض الاردن الدولي للديكور والاثاث والذي سيعقد في الفترة 29/7- 1/8/2019 على ارض معرض عمان الدولي للسيارات.

وبين استيتية في بيان صحافي أن الجائزة بدعم من قطاع صناعة الأثاث في غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء.

واعتبر استيتية هذه الجائزة تفعيلاً حقيقياً للترابط والتشابك ما بين القطاع الصناعي والقطاع الاكاديمي، اذ يعتبر التصميم جزءاً مهماً في عملية انتاج الديكور والاثاث على تنوع استخداماته واشكاله، حيث انا اول ما يلفت انتباه المستهلك في المنتج هو مدى جماليته والابداع في تصميمه خصوصاً في ظل المتغبرات المتسارعة في هذا المجال، كما وضح بأن هذه الجائزة تعتبر فرصة حقيقية للطلاب للتعرف على سوق العمل ومتطلباته مؤكداً على ان مثل هذا النوع من الفعاليات يحاف على مد جسر من التكامل بين القطاع الصناعي والقطاع الاكاديمي.

وأكد استيتية على الدور الكبير الذي يلعبه التصميم في عملية تسويق المنتج وذلك بمواكبة التطورات والتغيرات المستمرة التي تؤثر في شكل المنتج واستخداماته وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي، موضحاً أهمية دراسة التصاميم والافكار الخاصة بأي سوق من الاسواق التصديرية بما يتماشى مع عادته وتقاليده وما تعكسه من أفكار في تصميم المنتج المطلوب، خاصة في ظل توجه وتركيز قطاع الصناعات الخشبية والاثاث على دخول اسواق تصديرية جديدة وواعدة بعد الانخفاض الكبير والمتزايد في صادرات القطاع خلال الفترة الماضية نظراً للظروف الصعبة التي مرت بها المملكة بسبب الازمة العراقية والازمة السورية واغلاق الاسواق التصديرية التقليدية خلالها، الى جانب ضعف الطلب في السوق المحلي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتغول المستوردات على حصة المنتج الاردني في السوق المحلي.