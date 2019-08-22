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استيفاء 1200 دينار تعويضا من المعتدي على قسم العيون بالبشير

منذ يومين

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عمان– استوفت وزارة المالية امس الأربعاء من ذوي الموقوف على ذمة قضية الاعتداء على الكوادر الطبية في قسم العيون في مستشفى البشير مبلغ 1200 دينار، تعويضا عن الاضرار التي لحقت بممتلكات القسم.

وقال مدير مستشفى البشير الدكتور محمود الزريقات في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان وزارة المالية استوفت امس قيمة التعويض عن الضرر الذي ألحقه المعتدي بممتلكات قسم العيون والتي قدرت قيمتها لجنة مختصة بتحديد الاضرار على الممتلكات العامة.

واضاف الزريقات ان مدعي عام محكمة بداية عمان قرر قبل أسبوعين تمديد توقيف المعتدين على الكوادر الطبية في قسمي العيون والعظام في مستشفى البشير شهرا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، اعتبارا من السابع من آب الحالي.

ويواجه المعتدون تهمتي الاعتداء على الكوادر الطبية والحاق الضرر بالممتلكات.-(بترا)

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