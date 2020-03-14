اسحاقات: أغثنا مئات الأسر المتضررة في المنخفض

عمان- الغد- أكدت وزيرة التنمية الإجتماعية بسمة اسحاقات، اليوم السبت، أنها تتابع بشكل مباشر ولحظة بلحظة عمل لجان الطوارىء المركزية والمنتشرة في مديريات الميدان في جميع انحاء المملكة منذ بداية المنخفض الجوي.

وشددت اسحاقات على ضرورة التأكد من توفير جميع احتياجات ومسلتزمات الاغاثة لجميع لجان الطوارىء، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تنسق من خلال غرفة الطوارئ المركزية في مقر المركز وغرف الطوارئ في مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية التابعة لها والمنتشرة في جميع انحاء المملكة ومن خلال التعاون مع الحكام الاداريين في مناطق الاختصاص تقديم المساعدات الطارئة ومواد الاغاثة المكونة من الاحتياجات الاساسية التي تقي الاسر من برد الشتاء القارص.

ولفتت الوزيرة إلى فرق الوزارة أغاثت مئات الأسر التي تعرضت لأضرار ومداهمة المياه لمنازلها نتيجة الأحوال الجوية الشديدة والعاصفة التي ضربت مختلف مناطق المملكة منذ صباح الخميس.