اسحاقات تتفقد وحدات ادارية ضمن زيارات مفاجئة

عمان- الغد– تفقدت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اليوم الاثنين عددا من وحداتها الادارية التي تقدم مختلف الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

حيث تفقدت اسحاقات مركز الكرك للرعاية والتأهيل في محافظة الكرك واطلعت واطمئنت على المنتفعين وكافة مرافق المركز الذي يجري العمل حاليا على تهيئة البنية التحتية فيه وكافة الاجراءات الادارية اللازمة ليكون في المستقبل القريب النواة الرئيسية من اجل تنفيذ ما جاء في استراتيجية بدائل الايواء المتعلقة بدمج منتفعي الاشخاص ذوي الاعاقة ومنهم منتفعي المركز ومن هذه البدائل الدمج في اسرهم البيولوجية او الاسر الراغبة البديلة او البيوت المستقلة كما وسيسبق تنفيذ هذه الخطة حملة توعوية لكسب التأييد من المجتمع المحلي ومشاركة الشركاء.

واطلعت اسحاقات خلال زيارتها ايضا الى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة الجيزة وصندوق المعونة الوطنية على اجراءات خدمة تقديم الدعم التكمليلي للمواطنين المعزز لنظام الحماية الاجتماعية والذي انتهجت الحكومة منذ فترة وجيزة تسهيلا وتلبية لعيش كريم لمختلف شرائح المواطنين.

وانهت اسحاقات جولتها بتفقدها مديرية التنمية الاجتماعية الواقعة في منطقة شرق عمان بالاضافة الى صندوق المعونة الوطنية والتقت عددا من المواطنين واستمعت الى احتياجاتهم واوعزت بأهمية التسهيل على المراجعين بمختلف الاشكال وتوفير الوقت والجهد عليهم عند تقديم الخدمة المطلوبة.