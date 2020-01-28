اسحاقات تستقبل ممثلين عن اتحادات الجمعيات الخيرية

عمان– التقت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات امس بعدد من رؤساء وممثلي اتحادات الجمعيات الخيرية في المملكة لتباحث التحديات و الصعوبات التي تواجه عمل اتحادات المحافظات وسبل تطوير التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات الخيرية و انظمتها.

حيث أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات أن الوزارة تنظر إلى الجمعيات الخيرية و الاتحادات كشريك استراتيجي لوزارة التنمية الاجتماعية وكمساهم كبير في دفع عجلة التنمية والاقتصاد والحد من معدلات الفقر والبطالة وتحقيق الحماية الاجتماعية.

و بينت اسحاقات ، ردا على طلب رؤساء الاتحادات لتقديم دعم نقدي، ان الوزارة ستقدم الدعم للمشاريع الإنتاجية المدرة للدخل و التشغيلية سواء للجمعيات الخيرية اوالاتحادات في المستقبل ضمن الموازنة المخصصة لدعم الجمعيات.

و اشارت اسحاقات أن الوزارة ستدعو الهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية خلال الشهرين القادمين لعقد انتخابات الهئية الادارية.

وثمن رؤساء الاتحادات جهود وزارة التنمية الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين على اهمية عقد هذه اللقاءات التشاورية والاستمرار في التعاون والتنسيق بين الحكومية والاتحادات كممثل عن الجمعيات الخيرية في المملكة.