اسحاقات: دفعة جديدة من “الدخل التكميلي” بداية العام

عمان- الغد- تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اليوم الاربعاء عددا من المديريات والوحدات الادارية التابعة للوزارة التي تقدم مختلف الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

حيث تفقدت اسحاقات مديريتي التنمية الاجتماعية في غرب عمان ومأدبا ومكتبي صندوق المعونة الوطنية في المنطقتين واطلعت على واقع عمل المديريتين والمكتبين والتقت عددا من المواطنين واستمعت الى احتياجاتهم.

واوعزت الوزيرة الى ضرورة التسهيل على المراجعين بمختلف الاشكال وتوفير الوقت والجهد عليهم عند تقديم الخدمة المطلوبة.

وتاتي زيارات الوزيرة الى المديريات في اطار تفقد اوضاع المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم فضلا عن الاستماع الى اية شكاوى تتعلق بمعاملاتهم.

وشددت الوزيرة خلال لقائها مدير مديرية غرب عمان عامر حياصات على اهمية تطوير العمل بما يسهل على ذوي الاعاقة وكبار السن وتقديم الخدمة بسرعة وكفاءة عالية.

كما التقت الوزيرة مدير مديرية مادبا عمر الربطة وموظفي المديرية وجالت في اقسامها والتقت المواطنين في قسم خدمة الجمهور واستمعت الى ملاحظاتهم وشكاواهم موعزة الى تنظيم اليات العمل وتسهيل اجراءات المواطنين في الحصول على الخدمات بيسر وسهولة.

وخلال تفقدها مكتبي صندوق المعونة الوطنية اكدت الوزيرة على أهمية الاستعداد التحضير للدفعة الجديدة من برنامج الدخل التكميلي التي ستبدا مطلع العام المقبل وتسهيل اجراءات المواطنين في الحصول على المعونة ومتابعة الحالات المستفيدة والوقوف على احتياجاتها.

ورافق الوزيرة في جولاتها الامين العام المساعد للادارة والتطوير مصلح الخريشا.