اسحاقات: سلسلة تدابير واجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا في مراكز الوزارة ودورها

عمان – باشرت وزارة التنمية الاجتماعية بسلسلة تدابير واجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا في مراكزها ودورها الايوائية والمباني التابعة لها.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات في تصريح صحافي اليوم الاثنين انها شكلت لجنة برئاسة الامين العام وعضوية المساعد لشؤون الرعاية والتنمية ومدراء الاسرة والاحداث والامن المجتمعي والاشخاص ذوي الاعاقة والابنية والمساكن والرقابة والتطوير المؤسسي والتسول اعدت خطة وقائية للفايروس وباشرت بتنفيذها وتزويدها بتقارير يومية حول الاجراءات المتخذه من قبل الوزارة للوقاية من هذا الوباء.

واشارت الى سلسلة من الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص ومن بينها تعقيم المباني وخزانات المياه والمرافق الصحية وادامة المحافظة على النظافة على مدار الساعة ومتابعة اجراءات الصيانة فضلا عن تفعيل دور الاطباء والممرضين في دور الايواء.

وتابعت : من بين الاجراءات فحص حرارة المنتفعين قبل الدخول الى دور الايواء واجراء فحوصات يومية موثقة للمنتفعين فضلا عن الاستمرار ببرنامج العناية الشخصية للمنتفعين بحيث يكون هناك مستلزمات شخصية لكل منتفع .

وقالت انها اوقفت استقبال اية حالات جديدة في دور الايواء الا بعد وضعها في غرفة حجر صحي مجهزة لهذه الغاية للتأكد من عدم وجود اعراض لهذا المرض قبل دمج المنتفع بباقي المنتفعين ووقف الاجازات والزيارات للمنتفعين اضافة الى وقف زيارات الوفود والزيارات الخارجية ووقف الانشطة الخارجية.

وبينت الوزيرة اسحاقات انه تم التركيز على الاغذية التي تزيد من مناعة المنتفعين ضمن البرنامج الغذائي للدور ومراقبة الاعاشات اليومية التي يتم تزويدها لدور الرعاية الايوائية.

وتابعت : في حال مراجعة المنتفعين للمستشفيات والمراكز الصحية يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والتعقيم عند عودة المنتفعين واعداد برامج توعية للمنتفعين والاهالي وتخصيص مكان خاص لاستلام وتسليم الاطفال المنتفعين في المراكز النهارية ومنع دخول الاهالي لها.

وأوضحت ان الوزارة ستجري تمرين لمحاكاة سيناريو تفشي فايروس كورونا بالتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات في مؤسسة الحسين الاجتماعية . وشددت على منع منح الموظفين اجازات خارج البلاد.

وقالت : ان الوزارة بصدد شراء ماسحات الحرارة اليدوية لكافة الدور التابعة للوزارة.

واشارت الى موافقة الوزارة على الإجراءات المتعلقة بالتعليمات التنفيذية للخطة الوطنية لمواجهه وباء الكورونا وان العمل جار على إعداد قائمة بالمنظمات والجمعيات الراغبة في تقديم الدعم اللازم لمكافحة هذا الوباء واستقبال المعونات المقدمة منها ، إضافة الى تشكيل غرف عمليات ميدانية في مديريات التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف محافظات وألوية المملكة وعددها 41 مديرية، وذلك للوقاية من وباء الكورونا وتنفيذ أي تدخلات تقع ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت انه تم نشر الدليل التوعوي عن فيروس كورونا المستجد المعد من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك من خلال قنوات الإتصال التالية: البريد الإلكتروني الرسمي لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية بما في ذلك دور الرعاية الإيوائية، والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة ونشر التقرير اليومي للحالات الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة فضلا عن النشرات التوعوية الدورية.