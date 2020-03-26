اسحاقات: سنصل لأكثر من 30 ألف أسرة محتاجة

عمان- الغد- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، يجري الوصول إلى أكثر من 30 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة وتلك غير المنتفعة من صندوق المعونة الذين تأثروا بالظروف الحالية، و5 آلاف طرد تحت تصرف الحكام الإداريين يتم توزيعها مباشرة بالتنسيق مع التنمية الاجتماعية للأسر التي تحتاج إلى مساعدات طارئة.

وأضافت اسحاقات خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنه تم تنظيم عملية التبرعات العينية بالمواد الغذائية والمستلزمات الوقائية ومستلزمات العناية الشخصية، وستوزع وفق الأولويات.

وتابعت، “لقد بدأنا تسليم 105 آلاف أسرة من المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وسلمت المخصصات لحوالي 40 ألف أسرة في بيوتهم، ونروج من المنتفعين التحقق من عناوينهم، مضيفة أن 25 ألف أسرة من المنتفعة بالدعم التكميلي أودعت المبالغ المالية المخصصة لهم في البنوك.