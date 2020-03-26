آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

اسحاقات: سنصل لأكثر من 30 ألف أسرة محتاجة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، يجري الوصول إلى أكثر من 30 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة وتلك غير المنتفعة من صندوق المعونة الذين تأثروا بالظروف الحالية، و5 آلاف طرد تحت تصرف الحكام الإداريين يتم توزيعها مباشرة بالتنسيق مع التنمية الاجتماعية للأسر التي تحتاج إلى مساعدات طارئة.

وأضافت اسحاقات خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنه تم تنظيم عملية التبرعات العينية بالمواد الغذائية والمستلزمات الوقائية ومستلزمات العناية الشخصية، وستوزع وفق الأولويات.

وتابعت، “لقد بدأنا تسليم 105 آلاف أسرة من المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وسلمت المخصصات لحوالي 40 ألف أسرة في بيوتهم، ونروج من المنتفعين التحقق من عناوينهم، مضيفة أن 25 ألف أسرة من المنتفعة بالدعم التكميلي أودعت المبالغ المالية المخصصة لهم في البنوك.

مقالات ذات صلة

لا تهاون.. “كورونا” يتوسع أمام أعيننا والخطر يزداد

منذ 16 دقيقة

وزير الصحة يستقبل الفوج الأول من المتطوعين من المستشفيات الخاصة

منذ 18 دقيقة

تسجيل 40 إصابة جديدة بـ “كورونا” في الأردن.. والإجمالي 212 حالة عاجل

منذ 38 دقيقة

العضايلة: عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل عاجل

منذ 41 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock