اسحاقات: سنقدم مساعدات اجتماعية لـ 350 ألف أسرة

–اعتماد حساب صندوق ازمة كورونا في البنك المركزي لاستقبال المساعدات النقدية الموجهه للحماية الاجتماعية.

– اعتماد السجل الوطني الموحد لدى المعونة الوطنية

نادين النمري

عمان– أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات عن تقديم المساعدات الاجتماعية لحوالي (350) ألف أسرة من خلال مسارين نقدي وعيني في المرحلة الحالية.

وقالت اسحاقات خلال مؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقدته من مقر الوزارة مساء اليوم للحديث عن الخطة التي وضعها فريق الحماية الاجتماعية المكلف من قبل رئيس الوزراء بالتعامل مع التداعيات الاجتماعية لازمة فيروس كورونا إنه في المسار النقدي سيستمر صندوق المعونة الوطنية بإيصال المعونات النقدية الشهرية والدعم التكميلي لما يُقارب من (150) الف اسرة وفق اليات تضمن المحافظة على صحة وسلامة المستفيدين من هذه المساعدات.

ولفتت اسحاقات الى التوسع في تقديم وإيصال المعونات النقدية الطارئة ومعونات الاغاثة لما يقارب من (50) ألف أسرة في المرحلة الحالية، اما على المسار العيني، فسيتم التوسع في تقديم المساعدات العينية والغذائية من أجل الوصول الى (150) الف اسرة وضمن اطار خطة وضعها فريق الحماية يتم تنفيذها على مراحل تراعى فيها الاولويات والاسر الاكثر احتياجا و بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الاردنية وبما يضمن اجراءات السلامة العامة، وبحسب الآليات محددة.

وتشمل الأليات قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتنفيذ امر الدفاع رقم (1) الصادر عن دولة رئيس الوزراء/ وزير الدفاع المتعلق بتخصيص ما نسبته 50% من ايرادات تامين الامومة لعام 2020 لغايات تقديم اعانات عينية لغير المقتدرين ولاسيما لكبار السن والمرضى. وستبدأ المؤسسة خلال الايام القليلة القادمة باستهداف 35 الف اسرة بهذه المساعدات ضمن خطوة اولية في اطار الخطة العامة للحماية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تنص الخطة على تمكين تكية أم علي من الاستمرار في إيصال مساعداتها العينية الدورية إلى (30) ألف أسرة شهريا بالإضافة إلى المعونات الاغاثية والطارئة وتكليف الهيئة الخيرية الهاشمية باستلام اي مواد عينية يتم التبرع بها وذلك ضمن الضوابط والاجراءات التي تقرّها الهيئة وبما يضمن كافة عوامل السلامة في الاستلام والتسليم وذلك بما يضمن المحافظة على سلامة هذه الاسر. .

وتضمنت الخطة الاستعانة بالجهات الاغاثية والخيرية ذات العلاقة لتوسيع نطاق الدعم وبحسب ما تقتضيه الضرورة وضمن إطار خطة عمل فريق الحماية الاجتماعية.

ولتت الى انه يعمل الفريق حاليا على وضع الآلية المناسبة لتنظيم المبادرات التطوعية التي تستهدف تقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة وبالأخص تلك الموجه إلى كبار السن في منازلهم.

واشادت اسحاقات بالمبادرات الاجتماعية المؤسسية والفردية والتي تسهم في ترسيخ وادامة التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع الاردني الواحد وبما تعكسه من نخوة اردنية صادقة في اطار دولة التكافل.

وتشمل خطة عمل اجراءات واضحة لتعزيز واستدامة والتوسع في تدابير الحماية الاجتماعية وبرامج الإغاثة وآليات إيصال الخدمات والمساعدات لمحتاجيها في مختلف أنحاء المملكة بحيث تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المركزية للاشراف والتنسيق والتنظيم والمتابعة بين مختلف الجهات المعنية وبما يضمن تنفيذ خطط العمل التي وضعها الفريق لايصال المساعدات لمستحقيها.

وبينت اسحاقات أنه سيتم اعتماد حساب صندوق ازمة كورونا في البنك المركزي لاستقبال المساعدات النقدية الموجهه للحماية الاجتماعية، كما سيتم إعطاء الاولوية في المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحتاجة والتي تعرضت للحاجة نتيجة انقطاع مصدر دخلها خلال هذه الأزمة.

وأوضحت أنه سيتم اعتماد السجل الوطني الموحد في صندوق المعونة الوطنية في استهداف الأسر الأكثر حاجة.

ولفتت اسحاقات الى استمرار قيام وزارة التنمية الاجتماعية بكافة خدماتها المقدمة في دورالحماية و الرعاية الاجتماعية التابعة للوزراة وتمكين مؤسسات القطاع الخاص والتطوعي بادامة خدماتها و بما يضمن السلامة العامة للجميع .

وحول عمل فريق الحماية الاجتماعية بينت أن فريق الحماية الاجتماعية المكّلف يسعى الى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز مستويات الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة في ظل هذه الأزمة.

وقد وضع الفريق الذي تترأسه وتتراس وزيرة التنمية الاجتماعية ويضم في عضويته رؤساء كل من: الهلال الأحمر الأردني وصندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة لضمان الاجتماعي وتكية أم علي، و الهيئة الخيرية الهاشمية والوزيرة السابقة نسرين بركات كممثل عن القطاع الخاص التطوعي.