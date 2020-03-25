اسحاق : خروج 5050 شخصا من الحجر الصحي الأحد والاثنين

محمود الطراونة

عمان – قال الناطق باسم ملف كورونا في وزارة الصحة مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الدكتور عدنان اسحاق لـ ” الغد ” اليوم الاربعاء، إن نحو 5050 شخصا سيخرجون من الحجر الصحي الأحد والاثنين المقبلين بعد ان يكونوا استكملوا مدة اسبوعين في الحجر الصحي.

واشار اسحاق الى ان وزارة الصحة، “ستطلب منهم بعد مغادرتهم الفنادق، البقاء في منازلهم 14 يوما إضافيا”.

ويبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي 5050، منهم 3104 في عمّان، 1923 في البحر الميت، و23 في العقبة.

وبلغ عدد الفنادق المستأجرة لغايات الحجر الصحي 34 فندقا (23 في عمّان، 10 في البحر الميت، وفندق واحد في العقبة.

وكشف وزير الصحة عن ثلاث اصابات مؤكدة بين الاشخاص القادمينن من الخارج ممن حجر عليهم في الفنادق ، فيما بقيت الحالات سليمة من العدوى حتى الان.

وكان وزير الصحة سعد جابر، أعلن أمس عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 153 حالة.

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