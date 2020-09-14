اسحق: المؤسسات الصحية قادرة على عزل المصابين ولا وجود مشكلة في عدد الأسرّة

اسحق: العزل المنزلي سيكون بدل المؤسسي للمصابين بدون أعراض

اسحق: في حال ارتفاع عدد المصابين بشكل غير مسبوق سيتم اللجوء إلى العزل المنزلي ضمن ضوابط

عمان – أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحق، أن المؤسسات الصحية قادرة على عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد مؤسسياً وسيبقى الأمر مستمراً، مؤكدا أنه لغاية هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة وجود مشكلة في عدد الأسرّة.

وقال الدكتور اسحق لـ (بترا) اليوم الاثنين، إن العزل المنزلي سيكون بدل العزل المؤسسي للمصابين بدون أعراض وفي حال ارتفاع عدد المصابين بشكل غير مسبوق سيتم اللجوء إلى العزل المنزلي ضمن ضوابط وبروتوكولات خاصة بهذا العزل وستكون مسؤولية العزل ذاتية من قبل المصاب.

وأضاف، إن مستشفى الأمير حمزة ومناطق العزل في البحر الميت والتي هي تحت الإشراف المباشر من الخدمات الطبية الملكية، قادرة على استقبال الحالات ومتابعتها بالشكل المطلوب، مؤكداً توفر أجهزة التنفس الاصطناعي.