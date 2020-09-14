آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

اسحق: المؤسسات الصحية قادرة على عزل المصابين ولا وجود مشكلة في عدد الأسرّة

منذ 31 دقيقة
مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق - (الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اسحق: العزل المنزلي سيكون بدل المؤسسي للمصابين بدون أعراض

اسحق: في حال ارتفاع عدد المصابين بشكل غير مسبوق سيتم اللجوء إلى العزل المنزلي ضمن ضوابط

عمان – أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحق، أن المؤسسات الصحية قادرة على عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد مؤسسياً وسيبقى الأمر مستمراً، مؤكدا أنه لغاية هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة وجود مشكلة في عدد الأسرّة.

وقال الدكتور اسحق لـ (بترا) اليوم الاثنين، إن العزل المنزلي سيكون بدل العزل المؤسسي للمصابين بدون أعراض وفي حال ارتفاع عدد المصابين بشكل غير مسبوق سيتم اللجوء إلى العزل المنزلي ضمن ضوابط وبروتوكولات خاصة بهذا العزل وستكون مسؤولية العزل ذاتية من قبل المصاب.

وأضاف، إن مستشفى الأمير حمزة ومناطق العزل في البحر الميت والتي هي تحت الإشراف المباشر من الخدمات الطبية الملكية، قادرة على استقبال الحالات ومتابعتها بالشكل المطلوب، مؤكداً توفر أجهزة التنفس الاصطناعي.

مقالات ذات صلة

الرزاز يترأس اجتماعاً للجنة العليا لاحتفالية مئوية الدولة الأردنية

منذ 46 دقيقة

“صحة العقبة”: المدينة خالية من “كورونا”

منذ 56 دقيقة

تعليق إقامة الصلوات والقداديس في كنائس المملكة لمدة أسبوعين

منذ ساعة واحدة

“التربية”: مدارس تحوّلت إلى التعليم عن بعد – تفاصيل

منذ ساعتين
انتخابات 2020
57 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock