اسحق: نتواصل مع كندا لمعرفة تفاصيل إصابة بفيروس كورونا

محمود الطراونة

عمان – قال الدكتور عدنان إسحق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة، إن العمل جار منذ أمس للتواصل مع السلطات الكندية المعنية للحصول على تفاصيل حالة الإصابة بمرض كورونا المستجد التي وصلت إلى كندا وكانت متواجدة في الأردن.

وأضاف إسحق، أنه مع إعلان مسوؤلة الصحة في مقاطة ألبيرتا الكندية “دينا هينشو” تسجيل حالة إصابة بالكورونا المستجد كانت على سفر تضمن الأردن، تم التواصل مع السلطات الكندية من قبل المختصين في وزارة الخارجية الأردنية للحصول على تفاصيل هذه الحالة، بحيث يتم تتبع تاريخ وأماكن تواجدها في الأردن والأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالة بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة السياحة، للقيام بجميع الإجراءات الاحترازية تجاههم ومن ضمنها فحصهم وإلزامهم بالحجر الصحي.

وفي سياق متصل، أوضح إسحق أن وزارتي الصحة والسياحة قامتا بتحديد وفحص بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع سائحة أمريكية كانت في جولة سياحية في عدد من دول في الإقليم من بينها الأردن، وهي حالياً في إسرائيل حيث تبين إصابتها بالكورونا المستجد، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لمن تعامل مع هذه الحالة.

وتابع إسحق، أنه – وكإجراء عام – تعمل وزارات الخارجية والصحة والسياحة، لمتابعة أي حالات يعلن عنها بالخارج بأنها مصابة بفيروس كورونا المستجد وسافرت عبر الأردن أو تواجدت فيه، وتتضمن هذه الإجراءات معرفة تاريخ وصول الشخص الى الأردن ومغادرته، وتاريخ إصابته بفيروس كورونا المستجد، والطيران الذي استخدمه، والمرافق السياحية وغيرها التي زارها أو مكث بها، بحيث يتم تنفيذ الإجراءات الصحية الاحترازية من فحص وتعقيم وحجر إن لزم الأمر.

وأكد إسحاق أن كون أي شخص مصاب بالخارج بالكورونا وسافر سابقا للأردن لا يعني بالتأكيد أنه أخذ العدوى أثناء زيارته للأردن، حيث يمكن أن تكون الحالة قد أصيبت بعد مغادرتها الأردن أو أثناء التواجد في مطار دولة أخرى أو في الطائرة. وعليه، فلا بد من تقصي تفاصيل كل حالة إصابة يعلن عنها في الخارج وأنها تواجدت بالأردن، للقيام بالإجراءات الصحية الاحترازية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.

جهته ، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم السبت انه سيتم التحري عن الراكب الذي اعلنت السلطات الكندية بانه مصاب بالكورونا وقادم من الاردن عن طريق وزارة الخارجية تمهيدا للعمل على الاجراءات الاحترازية المتبعه.

وبين جابر في تصريح صحفي ان الوزارة تنتظر المعلومات فيما اذا كان مواطن اردني او راكب ترانزيت على متن احدى الطائرات، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، موضحا ان ليس لدى الحكومة ما تخفيه.

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