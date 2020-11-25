اسدال الستار على موسم رياضة السيارات في ظل “كورونا” وسط منافسات قوية في السباقات

عمان – الغد – أسدل الستار على موسم رياضة المحركات الأردنية، في ظل جائحة كورونا – كوفيد 19، وتم إنقاذ ما يمكن انقاذه وفقا للمتغيرات التي فرضها وباء كورونا، وحرصت الأردنية لرياضة السيارات على اقامة السباقات من دون جمهور، وتم تطبيق البروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لعودة الحياة لرياضة السيارات , وعادت عجلة الدوران لرياضة السيارات في شهر تموز (يوليو) بعد توقف دام طويلا بسبب تفشي فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة الجميع، وبناء على الخطة الجديدة للأردنية لرياضة السيارات المُعدلة والتي تأثرت بطبيعة الحال بسبب توقف القطاع الرياضي في الأردن تم إقامة 12 سباقا للرالي والسرعة والدرفت والدفع الرباعي والكارتينع وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.

وكانت روزنامة الأردنية لرياضة السيارات لعام 2020 قبل جائحة كورونا تضم 24 سباقا في مختلف السباقات من أهمها سباق باها الأردن “بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها”، و4 راليات محلية، اضافة إلى رالي الأردن الدولي و5 سباقات للسرعة “سبيد تيست”، و5 سباقات للكارتينغ و4 سباقات للدرفت، و3 سباقات للدفع الرباعي وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.

وبسبب فيروس كورونا تم تأجيل 6 سباقات للراليات والكارتينغ والدرفت والسرعة والغاء باها الأردن “بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها” 2020 ، والغاء رالي الأردن للشرق الأول

2020.

* بطولة الأردن للراليات: ظفر يوسف الأسمر بلقب السائقين برصيد 64.5 نقطة، وبلقب المجموعة “س” للسائقين برصيد 75 نقطة، ونال عطا الحمود لقب الملاحين برصيد 74 نقطة، ولقب المجموعة “ن آر 4” برصيد 64 نقطة، وحقق شادي شعبان لقب المجموعة “ن آر 4” للسائقين برصيد 69.5 نقطة، ونال نبيل كيال لقب المجموعة “س” للملاحين برصيد 75 نقطة، وظفر الحسن الخطيب بلقب المجموعة “ت” للسائقين برصيد 75 نقطة، ونال فراس الموسى لقب المجموعة “ت” للملاحين برصيد 45 نقطة.

* سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان: ظفر المتسابق شاكر جويحان باللقب محققا افضل وقت له في السباق بالجولة الثانية والبالغ 1.51.249 دقيقة، وعجر عن كسر الرقم القياسي المسجل باسم المتسابق خاتشيك شاديان بزمن 1.48.28 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري في المركز الثاني، وحل غيث وريكات بالمركز الثالث.

* بطولة الأردن لسباقات السرعة: ظفر غيث وريكات باللقب برصيد 83 نقطة، وبلقب الدفع الرباعي برصيد 77 نقطة، وظفر سالم طعيمة بلقب الدفع الخلفي برصيد 84.5 نقطة، ونال أمجد الحوراني لقب الدفع الأمامي برصيد 82.5 نقطة.

* بطولة الأردن للدفع الرباعي: نال هيثم العبادي لقب السائقين برصيد 47 نقطة، ولقب المجموعة برو للسائقين برصيد 40 نقطة، وظفر عاهد الصلاحات بلقب الملاحين برصيد 47 نقطة، وبلقب مجموعة برو للملاحين برصيد 40 نقطة، ونال يحيى صوبر لقب مجموعة السيمي برو للسائقين برصيد 39 نقطة، ونال إبراهيم حمزوقة لقب مجموعة السيمي برو للملاحين برصيد 39 نقطة، وتصدر فريق العبادي (أ) بطولة الفرق برصيد 102 نقطة.

* بطولة الأردن للكارتينغ: نال فيصل ناشخو لقب فئة الجونيور برصيد 101 نقطة، وظفر أمير النجار بلقب فئة السينيور برصيد 133 نقطة، و ونال علاء حبش لقب فئة الماستر برصيد 87 نقطة.

* بطولة الأردن للدرفت : حظي محمد الفقهاء باللقب برصيد 45 نقطة، وجاء فارس صرار بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة، وحل أحمد الجبالي بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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