“اسراب نحل” تُهاجم الجماهير وتؤخر انطلاقة مباراة بالدوري البرازيلي – فيديو

عمان – الغد – أصيبت الجماهير بحالة من الهلع بسبب اقتحام أسراب كبيرة من النحل لملعب “بلاسيدو كاستيلو” يوم أمس السبت، الذي احتضن مباراة فورتاليزا مع ضيفه فريق إنترناسيونال بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “غلوبو” البرازيلية، أن أسراب النحل اقتحمت ملعب المباراة في الجولة 15 للدوري المحلي بكثافة، وسببت حالة من الفوضى، هرب على إثرها جميع الموجودين في الملعب.

Sportowa scena dnia 🎥 Mecz Fortaleza 🆚 Internacional w Brazylii ⚽🇧🇷 opóźniony przez… pszczoły❗ Ich kolonia zainstalowała się na jednej z chorągiewek i konieczna była interwencja stosownych służb 🚨 Oby bez wielkiej krzywdy dla tych pożytecznych stworzeń ❤🐝 #tvpsport pic.twitter.com/WQJ0p3jHTF — TVP Sport (@sport_tvppl) August 18, 2019

وقالت الصحيفة، إن أسراب النحل تسببت في تأخير انطلاق المباراة لفترة وصلت إلى قرابة 20 دقيقة، حتى يتم طردها ويتسنى للاعبين الدخول إلى الملعب، أوضحت الصحيفة أن مسؤولي ملعب المباراة قاموا برش المبيدات الحشرية لطرد النحل، ليتم على إثرها انطلاق المواجهة.