اسعار الذهب تزيد 40 قرشا بالسوق المحلية

عمان- ارتفعت اسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، بمقدار 40 قرشا لمختلف عياراته المتداولة بين المواطنين، مدفوعة بارتفاع أثمان المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاثنين عند 50ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37 دينارا لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40ر45 و 40ر34 دينار على التوالي.

واشار علان لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 268 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 305 دنانير، وسط طلب وعرض ضعيفين.

وبين ان اسعار المعدن النفيس ارتفعت صباح اليوم الاثنين بالسوق العالمية الى 1900 دولار للأونصة الواحدة وهو أعلى مستوى يحققه الذهب منذ ستة اسابيع، وذلك بالتزامن مع الحزم التحفيزية الاقتصادية التي اقرها الفيدرالي الامريكي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.- (بترا)