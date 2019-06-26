اسعدادات مكثفة لمنتخب الناشئين لبطولة غرب اسيا

عمان – الغد –أكد مدرب المنتخب الوطني للناشئين خليل فطافطة، أن الخطة التي وضعها الجهاز الفني منذ بداية التجمع، تسير بشكل مثالي، استعداداً لبطولة غرب آسيا مطلع تموز المقبل، والتصفيات القارية منتصف أيلول القادم.

وبين فطافطة، أن جاهزية المنتخب وصلت الى مراحل مطمئنة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، والذي يسعى النشامى من خلالها لتحقيق نتائج إيجابية، تأهباً لتصفيات كأس آسيا.

وأجرى المنتخب تدريبه الصباحي اليوم الأربعاء، في صالة الألعاب الرياضية في مقر إتحاد كرة القدم، واستأنف تدريبه المسائي على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، حيث ركز الجهاز الفني على بعض الجمل التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي.

يذكر أن المنتخب يبدأ مشواره في البطولة بلقاء نظيره العماني، عند السابعة مساء الإثنين 1 تموز على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ويلاقي منتخب فلسطين ذات التوقيت مساء الجمعة 5 من الشهر ذاته على نفس الملعب، ضمن مباريات الدور الأول.