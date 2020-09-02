“اسكدنيا” تنجز مشروعا تقنيا طبيا مع شركة “Extensya”



عمان – اعلنت شركة اسكدنيا للبرمجيّات الرائدة في مجال التكنولوجيا والحُلول البرمجيّة في الأردن عن إنجاز مشروعها التقنيّ الطبيّ مع الشركة المساندة لخدمات الإسناد ومراكز الإتصال (Extensya). وقامت شركة اسكدنيا بتزويد شركة إكستنسيا بمجموعة من الحلول البرمجيّة الإداريّة والماليّة المتطوّرة لتسهيل أعمال الموظفين والعمل على إدارة المطالبات التأمينيّة للجهات الطبيّة بشكل آلي وتوفير قاعدة بيانات منظمّة لحفظ المعلومات الطبيّة والوصول إليها والتعامل معها بصورة سهلة وسريعة.

وقد جاء هذا المشروع كتأكيد من الطرفين على أهميّة التكنولوجيا وتوظيفها في عمليّات إدارة المُطالبات الطبيّة التأمينيّة باستخدام أنظمة إدارة مُتكاملة لضمان سير الأعمال بطريقة أسرع وأكثر دقّة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجيّة وتحسين الجودة وتقليل عبء العمل وتطوير طرق الاتصال.

وزودت اسكدنيا شركة إكستنسيا ببرنامج اسكدنيا لإدارة القطاع الصحي “ESKA® Carenet” والذي يشمل أتمتة العمليّات المُتعلّقة بإدارة المطالبات التأمينيّة للجهات الطبيّة بما فيها المستشفيات والعيادات الطبيّة والصيدليّات والمختبرات. كما يسمح النظام للجهات الطبيّة بمتابعة مطالباتهم التأمينيّة، بالإضافة إلى نظام اسكا المالي المتطور “ESKA® Financial” لإدارة العمليّات الماليّة المُتعلقة بالشركة لضمان سيرجميع الإجراءات والأعمال بكفاءة وسرعة عالية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة اسكدنيا للبرمجيّات نائل صلاح، عن فخر الشركة بالثقة التي منحتها إيّاها إدارة شركة إكستنسيا والتي تدل على المكانة التي وصلت لها اسكدنيا في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتميّز اسكدنيا بتوفير أحدث حلول البرمجة المتكاملة من أجل دعم عملية التحوّل الرقميّ الذي يشهده العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص.