“اسكدنيا للبرمجيّات” تطلق نظام إدارة عمل الفريق

عمان – أطلقت شركة اسكدنيا للبرمجيّات، الرائدة في مجال الخدمات البرمجية على مستوى عالمي، نظام إدارة عمل الفريق المطور في مؤتمر ” Ekonomi & Företag – Kistamässan 2019″ الذي أُقيم في يومي 25 و 26 أيلول 2019 في مدينة ستوكهولم، السويد. وهو أكبر مؤتمر محلي لتخطيط موارد المؤسّسات في السويد يجمع بين عمالقة الصناعة القدامى وكذلك الشركات الجديدة الناشئة بالإضافة إلى أحدث الإبتكارات والتقنيات.

يهدف نظام إدارة عمل الفريق إلى الحد من التكاليف والوقت المُستهلك لإدارة كل الأنشطة المُتعلقة بالموارد البشريّة، وإعطاء مساحة أكبر للشركات والمُؤسّسات للتركيز على زيادة الإنتاجية وكفاءة عملياتها، حيث يوفر النظام للمُستخدمين منصّة سلسة ومُتكاملة ومُتجاوبة وذلك بهدف تبسيط خدمات الموارد البشريّة للشركات وتوفير الأدوات اللازمة لتوطيد التفاعل في عملية إدارة الموارد البشريّة. ويتوفر فيه ميزات تقنيّة عالية تم تصميمها خصيصاً لتسهيل عمليات الموارد البشريّة مثل نظام إدارة الموظفين ونظام كشف الرواتب المُطوّر، إضافة إلى ذلك فإن النظام يوفر أيضا للمُستخدمين منصّة للمراسلات ونماذج تصميم العقود ونظام الإشعارات.