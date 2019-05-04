اسم “محمد” يتصدر الأسماء الأكثر انتشارا في برلين

برلين- تربع اسم “محمد” على قائمة الأسماء الأكثر انتشارا بين مواليد العام الماضي في العاصمة الألمانية برلين.

وفقا للبحوث الإحصائية التي أجرتها جمعية اللغة الألمانية (Gfds)، بلغ عدد الأطفال الذكور الذين ولدوا في 2018 ببرلين، 22 ألفا و177 طفلا.

وأظهرت البحوث أن 280 طفلا ممن ولدو العام الماضي في برلين، حملوا اسم “محمد”، فيما احتل اسم لويس، المرتبة الثانية بـ 244 طفلا، وإيميل، المرتبة الثالثة بـ 234 طفلا.

إلى ذلك، أظهرت البحوث الإحصائية لجمعية اللغة الألمانية، أن اسم “محمد”، جاء في المرتبة الثانية، كأكثر الأسماء تفضيلا خلال العام الماضي، في مدينة بريمن (شمال غرب).-(الاناضول)